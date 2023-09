Une star du PSG vit un calvaire, la presse étrangère hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Conspué pour son retour à Milan avec la sélection italienne, Gianluigi Donnarumma a vécu une triste soirée malgré la victoire contre l'Ukraine (2-1). D'ailleurs les critiques subies par le portier du PSG interpellent dans la presse italienne qui ne manque pas de souligner l'excellent match réalisé par Gigio.

La situation de Gianluigi Donnarumma en Italie n'est pas facile. Son départ vers le PSG n'a toujours pas été digéré, et il est souvent pris à parti par les supporters transalpins lorsqu'il endosse la tunique de la Squadra Azzurra . Sans surprise, ce fut une nouvelle fois le cas mardi soir, surtout que le match entre l'Italie et l'Ukraine se disputait à San Siro, le stade de son ancien club, l'AC Milan. Conspué à chaque fois qu'il touchait le ballon, le portier du PSG a tout de même été l'un des principaux artisans de la victoire italienne (2-1).

Donnarumma conspué à San Siro

Par conséquent, la presse italienne peine à comprendre le paradoxe entre les prestations de Gianluigi Donnarumma, et le traitement réservé par les supporters de la Squadra Azzurra . « Même s'il avait raté trois sorties contre la Macédoine, les huées à San Siro seraient incompréhensibles. En état de choc, il bégaie sur quelques poteaux mais pare bien Dovbyk », écrit ainsi la Gazzetta dello Sport qui lui donne la note de 6,5. De son côté, le Corriere dello Sport rappelle que Donnarumma « sauve bien Dovbyk, le prive du doublé par miracle. Bien sûr, quelques sifflets se sont transformés en applaudissements (mais en deuxième mi-temps, un calvaire...). A noter le soutien (à l'échauffement et à la fin de la première mi-temps) de Vicario, génial là aussi . »

La presse italienne monte au créneau