Une star du PSG finit «dans un état pas possible»

Dernièrement, les critiques ont fusé à l’encontre de Marco Verratti. Le futur ex-joueur du PSG a notamment été pointé du doigt pour son hygiène de vie, lui qui a souvent été aperçu en soirée que ce soit en fumant ou en buvant de l’alcool. A ce sujet, Jérôme Rothen a d’ailleurs fait une révélation concernant la consommation de Verratti, à quelques jours du choc face au Bayern Munich la saison dernière.

Direction le Qatar pour Marco Verratti ! 11 ans après son arrivée au PSG, l’Italien a fait ses valises. Un transfert réclamé par beaucoup d’observateurs étant donné le manque d’investissement du milieu de terrain dernièrement. Verratti se voyait notamment reprocher son hygiène de vie.

« Il n’en faisait pas assez »

Au micro de RMC ce mardi, Jérôme Rothen s’est lâché sur la consommation de Marco Verratti en soirée. L’ancien joueur du PSG a ainsi balancé : « Quand tu représentes un club comme le PSG, il faut que tu sois investi plus que les autres. Et lui, ce n’était pas le cas. Il peut me dire qu’il s’entraînait bien, pour moi, il n’en faisait pas assez. Quand tu te montres en soirée, avec une cigarette, avec un verre d’alcool et dans des états pas possible … ».

« Verratti le dimanche soir, il est dans un état pas possible »