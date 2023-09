PSG : Verratti frôle un record historique avec son transfert

Axel Cornic

Arrivé en 2012, Marco Verratti a marqué de son empreinte l’histoire récente du Paris Saint-Germain, en dépit d’une séparation assez compliquée. Sa signature à Al Arabi ne serait plus qu’une question d’heures, mais l’Italien ne partira pas sans regrets puisqu’il aurait pu devenir une véritable légende du club parisien.

Poussé vers la sortie depuis le début de l’été, Marco Verratti semble enfin avoir trouvé un nouveau club. Le mercato est en effet toujours ouvert au Qatar et le milieu du PSG s’apprêterait à signer en faveur d’Al Arabi, où un contrat en or l’attendrait déjà.

Direction le Qatar pour Verratti

Si l’on s’en tient aux récentes révélations, Verratti devrait toucher entre 30 et 35M€ par an à Al Arabi, soit le triple de ce qu’il touche actuellement au PSG. Le gros point noir reste toutefois son avenir international, puisque la presse italienne assure qu’avec ce départ au Moyen Orient il ne serait plus du tout une priorité de Luciano Spalletti avec la Squadra Azzurra.

Il part à deux doigts du record de Pilorget

Il n’a pas choisi le meilleur moment pour quitter le PSG, puisqu’il aurait bien pu inscrire son nom dans l’histoire du club en disputant encore quelques rencontres. Le joueur le plus capé de l’histoire parisienne est en effet Jean-Marc Pilorget, qui a porté les couleurs du PSG de 1975 à 1987 puis de 1988 à 1989, collectionnant au total 435 présence. Marco Verratti s’est lui arrête à 416, alors qu’il aurait pu dépasser le record avec une seule saison de plus.

Marquinhos peut le faire

Il y en a un autre qui pourrait le faire à sa place ! Arrivé un an après le milieu italien, Marquinhos est actuellement à 411 présences sous le maillot du PSG et il devrait donc bientôt devenir le joueur le plus capé de l’histoire du club. A noter qu’il a déjà établi un record, puisqu’il est le Parisien avec le plus de matchs en compétition européenne.