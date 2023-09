L’OL reçoit une réponse claire pour la succession de Laurent Blanc

Axel Cornic

Moins d’un an après son arrivée, Laurent Blanc a été écarté du poste d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui pointe à la dernière place du classement de Ligue 1 après quatre journées. L’identité de son successeur fait débat en ce moment avec notamment Habib Beye qui aurait été approché pour reprendre les rênes de l’équipe lyonnaise.

La sérénité ne règne pas à l’OL, qui n’a toujours pas remporté la moindre victoire depuis le début de la saison. Une situation qui a entraîne le limogeage d’un Laurent Blanc à qui il restait encore quelques mois de contrat et qui va désormais devoir être remplacé.

Un accord est trouvé, le remplaçant de Blanc arrive à l'OL https://t.co/fFmf6eSLfD pic.twitter.com/dQNWvsSnZo — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

« C’est très flatteur d’être contacté par l’OL, mais... »

D’après les informations de L’Équipe , l’OL aurait notamment approché Habib Beye pour oublier Laurent Blanc, mais cette piste semble déjà compromise. « Ma seule implication est d’être avec le Red Star » a expliqué le coach du Red Star, lors de la conférence de presse d’après-match. « Si j’ai été auditionné ? Auditionné n’est pas le mot, contacté oui. C’est très flatteur d’être contacté par l’OL, mais je suis sous contrat avec le Red Star est très content d’être ici. J’avais trop d’importance pour mon équipe, mon objectif était de gagner ce match ».

« Je suis sous contrat, je n’ai pas de volonté d’aller ailleurs »