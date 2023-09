Mercato : Un ancien de l’OM contacté pour remplacer Laurent Blanc à l’OL ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si l’Olympique Lyonnais n’a pas communiqué sur le sujet, le départ de Laurent Blanc semble inéluctable. Plusieurs profils sont en effet étudiés pour venir prendre la succession du technicien tricolore sur le banc des Gones. Alors que le nom de Gennaro Gattuso est sorti ce dimanche, un ancien joueur de l’OM serait aussi visé pour le poste.

Lanterne rouge de Ligue 1 avec seulement 1 point au compteur après 4 journées, l’OL se prépare à se séparer de Laurent Blanc. L’avenir de l’ancien entraîneur du PSG serait en effet scellé alors que plusieurs profils sont étudiés en interne pour venir le remplacer. Les noms de Graham Potter, Marcelo Gallardo, Thiago Motta, Paulo Fonseca ou encore Christophe Galtier ont été évoqués ces derniers jours, et ce dimanche, c’est au tour de Gennaro Gattuso d’avoir été cité parmi les candidats.

OL : Départ annoncé, la succession de Laurent Blanc relancée ? https://t.co/Pm9hgxcMrm pic.twitter.com/3G867BxeAk — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

Gattuso pisté

Passé par l’AC Milan, le Napoli ou encore Valence, Gennaro Gattuso est libre de tout contrat et se retrouverait dans le viseur de l’OL. Selon Foot Mercato, des discussions seraient programmées entre le board lyonnais et l’entourage italien, qui n’est pas le seul profil à l’étude.

Habib Beye plaît à l’OL, mais…