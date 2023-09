Mercato : Messi rejoint par un ancien coéquipier, la grande annonce

Jean de Teyssière

Cet été, le mercato a été très animé pour Lionel Messi, qui a quitté le PSG afin de rejoindre l'Inter Miami aux États-Unis. D'ailleurs, la Pulga a été suivie par de nombreux anciens coéquipiers du FC Barcelone, Sergio Busquets et Jordi Alba. Et le septuple Ballon d'Or aurait pu être rejoint par Luis Suarez mais son transfert a capoté. L'Inter Miami n'exclut cependant pas de retenter le coup une fois la saison terminée.

Attaquant de Grémio, au Brésil, Luis Suarez a avoué qu'il aurait pu rejoindre l'Inter Miami et son ami Lionel Messi cet été : « C'est clair que l'Inter Miami a parlé à Grêmio et que le club leur a dit que j'avais un contrat valide. Je ne sais pas si je vais continuer à jouer ailleurs ou non, car j'ai un problème chronique au genou que vous connaissez tous. »

Suarez libre en janvier 2024

Relayé par Olé en août dernier, Luis Suarez évoquait son futur et la fin rapide de son contrat : « Je pense que l'année prochaine je ne pourrai pas être performant à cause de ma condition physique. C'est pourquoi nous avons demandé au club de mettre fin à mon contrat un an plus tôt, c'est-à-dire en décembre prochain. Le club a accepté et je l'en remercie. »

Messi, Neymar… Une date est fixée pour les finances du PSG https://t.co/wUK8fqflPZ pic.twitter.com/yTrn5rYk9o — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

« Nous nous en occuperons de nouveau quand nous n'aurons plus de championnat»