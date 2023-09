Le retour de Messi déjà programmé ?

Arnaud De Kanel

Sorti en raison d'une fatigue trop prononcée, Lionel Messi fait frissonner toute l'Argentine. Le peuple argentin a eu une frayeur pour sa star mais finalement, la Pulga ne souffrirait d'aucun problème musculaire. Pour autant, l'ancien joueur du PSG ne devrait pas jouer face à la Bolivie.

Rassurés de voir leur joyau sourire aux lèvres depuis qu'il a rejoint Miami, les Argentins s'inquiètent pour Lionel Messi depuis le match face à l'Equateur. Émoussé, l'ancien attaquant du PSG a demandé à être remplacé car il ne pouvait plus tenir le rythme. Il pourrait manquer le prochain match et rentrer à Miami.

Pas de blessure pour Messi

C'est un ouf de soulagement pour l'Argentine. Après avoir passé des premiers examens, Lionel Messi est fixé. Selon AS , l'ancien joueur du PSG ne souffrirait d'aucune lésion musculaire. Logiquement, il est donc apte pour le rochain match face à la Bolivie. Mais pas sûr qu'il soit de la partie...

Messi renvoyé à Miami ?