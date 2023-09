L’annonce surprenante de Messi sur son avenir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Une nouvelle fois buteur lors de la victoire face à l'Equateur (1-0), Lionel Messi a permis à l'Argentine de parfaitement lancer les éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. D'ailleurs, après le match, l'ancien joueur du PSG a laissé entendre qu'il pourrait bien être présent aux Etats-Unis dans trois ans.

Les Champions du monde sont déjà tournés vers la défense de leur titre. En effet, l'Argentine a lancé ses éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 en dominant l'Equateur (1-0) grâce à un nouveau but de Lionel Messi. D'ailleurs, l'ancien joueur du PSG semble avoir la ferme intention de tourner la page après la troisième étoile.

Neymar et Messi font une victime de taille au PSG https://t.co/WnlRAIuIxn pic.twitter.com/38Fl10P4Dn — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

Après la Coupe du monde, Messi veut tourner la page...

« Nous devons être conscients que nous avons vraiment apprécié tout cela (le succès en Coupe du monde), mais ce que nous avons fait est terminé, nous devons regarder vers l'avant », a-t-il confié en zone mixte, avant de se tourner vers les prochains objectifs de l'Albiceleste.

... et se projette sur 2026 !