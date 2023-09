Transfert à 50M€, le PSG fait-il une erreur ?

La rédaction

Entre le PSG et Marco Verratti, l’histoire touche à sa fin. Arrivé de Pescara en 2012, l’Italien a écrit l’histoire du club de la capitale, étant aujourd’hui le deuxième joueur le plus capé de Paris. Mais voilà que cette belle histoire va s’arrêter là. En effet, pas dans les plans de Luis Enrique, Verratti a été poussé vers la sortie et son avenir va désormais s’écrire du côté du Qatar. Le milieu de terrain doit rejoindre Al-Arabi moyennant 50M€. Un bon choix de la part du PSG ?

En 2012, le PSG avait surpris tout le monde en allant recruter Marco Verratti, inconnu du grand public et qui évoluait alors en deuxième division italienne à Pescara. Mais très rapidement, l’Italien s’est imposé comme l’un des chouchous du Parc des Princes et des fans parisiens. Mais voilà que certains points noirs sont venus ternir cette aventure de Marco Verratti au PSG ces dernières années. En effet, le Parisien a fait l’objet de nombreuses critiques concernant sa régression ainsi que son hygiène de vie qui laissait visiblement à désirer. Et finalement, l’arrivée de Luis Enrique devrait être fatale à Marco Verratti puisqu’il n’entre pas dans les plans du nouvel entraîneur du PSG.

50M€ dans les poches du PSG avec Verratti

Après 11 ans passés à Paris, Marco Verratti s’apprêterait à faire ses valises. Annoncé un temps du côté de l’Arabie Saoudite cet été, le joueur du PSG serait finalement en partance pour le Qatar. C’est à Al-Arabi que Verratti devrait poursuivre sa carrière, moyennant un chèque de 50M€ en faveur du PSG. Une belle affaire pour le club de la capitale étant donné que les prétendants ne se bousculaient pas forcément pour récupérer Marco Verratti ?

Une perte pour Luis Enrique ?

Il n’empêche que certains fans du PSG en viennent déjà à regretter le transfert à venir de Marco Verratti. Il faut dire que dans le système de Luis Enrique, l’Italien aurait pu être précieux avec ses qualités de passe et ses facultés à ressortir le ballon. Mais voilà que l’entraîneur du PSG en aurait décidé autrement en faisant ainsi le choix de se passer des services de Marco Verratti. Pour le milieu de terrain, l’avenir s’écrit désormais du côté du Qatar.



Alors, le PSG fait-il une erreur avec le transfert de Verratti ?