L'Arabie Saoudite victime d'un imposteur pour ce transfert au PSG

Acteur assez discret de la planète du football, l’Arabie Saoudite a choqué tout le monde ces derniers mois en réalisant un mercato stellaire, de Cristiano Ronaldo l’hiver dernier jusqu’à Neymar cet été. Mais la liste aurait pu être plus longue, puisque deux clubs saoudiens se sont disputés Marco Verratti, poussé vers la sortie du côté du Paris Saint-Germain.

Le transfert de Marco Verratti ne serait plus qu’une question de temps. Après plus de dix années passées à défendre les couleurs du PSG, l’Italien est poussé vers la sortie et devrait vraisemblablement s’engager en faveur du club qatari d’Al Arabi.

Al Hilal et Al Ahli avaient trouvé un accord pour Verratti...

Le Champion d’Europe en titre aurait pourtant pu rejoindre son ancien coéquipier Neymar, du côté de l’Arabie Saoudite ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Al Hilal et Al Ahli auraient contacté le PSG et Verratti dès le mois de mai dernier pour discuter d’un transfert. Un accord aurait même été trouvé... avant que cette opération ne capote.

Avec un intermédiaire non officiel !

Le quotidien italien nous apprend en effet que Al Hilal et Al Ahli auraient trouvé un accord avec un intermédiaire de mercato non officiel. Quand cela aurait été découvert, les deux clubs se seraient montrés extrêmement agacés et ont donc finalement jeté l’éponge pour Marco Verratti.