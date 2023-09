PSG : La presse italienne confirme un transfert à 50M€ !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Marco Verratti serait sur le point de rejoindre Al Arabi. En effet, le numéro 6 italien aurait accepté de rejoindre le club basé au Qatar. De son côté, le PSG devrait encaisser un chèque d'environ 50M€, bonus compris, pour le transfert de Marco Verratti.

Arrivé au PSG lors de l'été 2012, Marco Verratti serait sur le point de claquer la porte. Depuis le début du mercato estival, le club de la capitale ferait tout son possible pour boucler la vente de son numéro 6. Et si le marché a fermé ses portes en France, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos auraient tout de même trouvé une solution pour se séparer de Marco Verratti cet été.

PSG : Mbappé a tout prévu pour son départ https://t.co/rfl2pwZFg2 pic.twitter.com/SLwW4kao9G — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

Verratti a dit oui à Al Arabi

Selon les informations de RMC Sport , divulguées ce mercredi, le PSG aurait bouclé le transfert de Marco Verratti. En effet, le départ de l'Italien vers Al Arabi serait imminent. Comme l'a indiqué le média français, Marco Verratti aurait accepté de rejoindre le club basé au Qatar, tandis que le PSG devrait encaisser un chèque de 50M€ pour sa vente. Autant d'indiscrétions confirmées par la presse italienne ce jeudi matin.

Un transfert à 50M€ pour Verratti