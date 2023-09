La sanction est confirmée pour cet attaquant du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Hugo Ekitike aurait pu compromettre le transfert de Randal Kolo Muani. En effet, en toute fin de mercato, l'ancien Rémois a refusé de signer à l'Eintracht Francfort qui en faisait sa priorité pour remplacer l'international français qui a finalement pu rejoindre le PSG pour 90M€, bonus compris. Mais la direction du club de la capitale ne digère pas.

Ekitike sanctionné par le PSG

En effet, l'absence d'Hugo Ekitike des listes pour disputer la Ligue des champions n'est pas passée inaperçue. Et bien que la concurrence soit désormais très importante dans le secteur offensif du PSG, L'EQUIPE confirme qu'il ne s'agit pas d'un choix sportif, mais bien d'une sanction suite au refus l'ancien Rémois de rejoindre l'Eintracht Francfort.

Vers une saison blanche pour Ekitike ?