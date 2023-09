Mercato : Le boss du PSG a réalisé son rêve, il exulte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a eu chaud, mais est parvenu à attirer Randal Kolo Muani dans les ultimes instants du mercato estival. Un deal qui a pu être finalisé grâce à la détermination de Nasser Al-Khelaïfi, mais aussi celle du joueur de revenir tout près de sa ville natale Bondy. Lors d'un entretien accordé au média du club, il est revenu sur ce mois d'août agité.

Le PSG a dû attendre le dernier jour du mercato pour trouver son numéro 9. Le club parisien est parvenu à convaincre Randal Kolo Muani, mais que les négociations ont été compliquées... Inflexible, l'Eintracht Francfort a réclamé près de 100M€. Afin de faire baisser ce montant, le PSG a tenté d'inclure Hugo Ekitike, mais ce dernier n'a pas voulu être mêlé à ce dossier. Finalement, l'opération a été conclue pour 90M€. Président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi a joué un grand rôle dans ce dossier.

Le boss du PSG déclenche un clash inattendu à l'étranger https://t.co/BJt27VjBLb pic.twitter.com/h131HCPly7 — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

Kolo Muani remercie Al-Khelaïfi

Au moment d'évoquer ses impressions, Randal Kolo Muani a eu un petit mot pour son président. « C’est effectivement en dernière minute ! Je suis très content, très fier d’être ici. Et puis j'ai vu que le Président a fait beaucoup choses pour que je puisse venir et je suis très fier d'être là » a confié l'attaquant, qui se fait une joie de découvrir le PSG.

« C'est un club que je supportais quand j’étais petit »