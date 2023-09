Transfert à 90M€ au PSG, la sortie lunaire du FC Nantes

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques jours après la signature de Randal Kolo Muani au PSG, Waldemar Kita se serait fendu d'une déclaration assez surprenante. Le président du FC Nantes constate que contrairement aux Canaris, les Parisiens «peuvent s'offrir Kolo Muani» sur le mercato. Une sortie surprenante sachant que les Kita n'ont justement pas réussi à conserver leur attaquant, parti libre il y a un peu plus d'un an.

Dans les dernières heures du mercato, le PSG a conclu de magnifique manière son recrutement et attirant Bradley Barcola en provenance de l'OL, ainsi que Randal Kolo Muani. L'attaquant de l'Eintracht Francfort a débarqué pour quasiment 90M€, bonus compris. Un transfert qui fait réagir... Waldemar Kita.

«Eux ils peuvent s'offrir Kolo Muani»

A l'occasion d'une soirée partenaires, dont les propos sont rapportés par BUT Football Club , le président du FC Nantes s'est prononcé sur ses ambitions assurant que « l'objectif cette saison est de revenir en Europe je dirais, mais on n'a pas les mêmes moyens que le PSG, eux ils peuvent s'offrir Kolo Muani ».

Une sortie qui surprend

Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir. Et pour cause, Randal Kolo Muani était encore un joueur du FC Nantes il y a un peu plus d'un an, mais l'attaquant français était parti libre. Waldemar Kita n'avait donc pas réussi à le convaincre de prolonger, ce qui rend sa remarque assez surprenante.