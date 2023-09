Le patron du PSG lui a déclaré sa flamme, le Real Madrid jubile

Thomas Bourseau

Pendant de longues semaines, le feuilleton Jude Bellingham a occupé une bonne partie du marché des transferts, de la Coupe du monde à son arrivée au Real Madrid cet été. D’ailleurs, le président Nasser Al-Khelaïfi avouait être emballé par le recrutement de l’international anglais au PSG. Le Real Madrid a raflé la mise, et Dani Carvajal n’a pas caché sa joie.

Après Jadon Sancho en 2021, Erling Braut Haaland en 2022, c’est Jude Bellingham qui a été le grand talent du Borussia Dortmund à être transféré lors du dernier mercato estival. Bien avant que son transfert au Real Madrid soit officialisé au début du mercato, l’international anglais alors âgé de 19 ans éblouissait son monde à la Coupe du monde du Qatar de novembre à décembre 2022.

Al-Khelaïfi a ouvert la porte du PSG à Bellingham

De quoi permettre à Nasser Al-Khelaïfi, lors d’une entrevue avec Sky Sports en décembre 2022, d’ouvrir la porte du PSG à Jude Bellingham. « Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et nous avons du respect, donc si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club ».

Carvajal l’annonce, Bellingham fait l’unanimité sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire