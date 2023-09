Un joueur du PSG attaqué, Riolo balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entré en jeu face à son ancienne équipe, l'OL, dimanche dernier, Bradley Barcola n'a pas échappé aux sifflets. Chahuté, le joueur de 21 ans a tenu à lâcher ses vérités lors d'un long message publié sur les réseaux sociaux ce mardi. Des débuts agités qui ont fait réagir Daniel Riolo sur les antennes de RMC.

Le PSG a finalement obtenu gain de cause dans le dossier Bradley Barcola. Après des semaines de négociations, le club de la capitale est parvenu à arracher l'ailier droit. Ironie du sort, le joueur a fait ses débuts face à son ancienne équipe : l'OL. Tout était réuni pour que Barcola vive des débuts agités. Sifflé par le public, il est sorti du silence ce mardi. « Beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours, ça n’a pas été facile de trouver les mots. C’est dur de faire la part des choses sur le coup, mais c’est plus clair aujourd’hui. A l’OL, en tant que club, au staff, entraineurs, éducateurs, mes anciens coéquipiers et tous les supporters qui dont la part des choses, merci pour tout. C’est aussi grâce à vous si j’ai pu arriver où j’en suis aujourd’hui. Mes choix n’enlèveront jamais ma gratitude, j’ai passé plus de 13 ans au club, à l’Académie, à donner le meilleur de moi-même quotidiennement, et ça ne s’oublie pas » a-t-il confié sur les réseaux sociaux.

Riolo évoque le cas Barcola

Au micro de l' After Foot , Daniel Riolo a réagi à ce dossier. « Ça se fait. Dans toute l’histoire du foot, ça se fait. Le mec il a 20, 25, 30 ans, on en a rien à cirer. Le mec le veille il dit qu’il ne quittera pas le club, le lendemain il a une grosse proposition… Dans les stades, on sait très bien ce qu’il se dit » a-t-il confié.

« Rien ne l’obligeait à faire ses déclas de la semaine dernière »