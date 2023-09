Mercato : Une légende du PSG donne sa réponse à l'OL

Amadou Diawara

Alors que Laurent Blanc serait sur la sellette, l'OL aurait pris des renseignements sur la situation de Thiago Motta. Toutefois, l'ancien milieu de terrain du PSG ne compterait en aucun cas poser ses valises chez les Gones dans un avenir proche. En effet, Thiago Motta serait très heureux à Bologne.

Depuis le début de la saison, l'OL est à la peine. En effet, les hommes de Laurent Blanc sont actuellement derniers de Ligue 1 avec un point. Plus précisément, l'OL a perdu trois rencontres (PSG, Montpellier et Strasbourg) et a obtenu le nul sur la pelouse de l'OGC Nice.

L'arrivée de Thiago Motta à l'OL est «impossible»

Alors que l'OL enchaine les mauvais résultats cette saison, Laurent Blanc pourrait très rapidement être évincé. En effet, la direction des Gones serait déjà en quête d'un nouvel entraineur. D'ailleurs, les hautes sphères de l'OL penseraient à recruter Thiago Motta, ancien milieu de terrain du PSG.

Thiago Motta est «très heureux»