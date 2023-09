Une recrue balance tout sur son calvaire au PSG

Pierrick Levallet

Lors de ce mercato estival, le PSG s’est montré particulièrement actif. Le club de la capitale a bouclé une dizaine d’arrivées, dont celle de Manuel Ugarte. Recruté pour 60M€, le milieu défensif uruguayen a bluffé son monde sous les ordres de Luis Enrique. Le joueur de 22 ans montre déjà toutes ses qualités en ce début de saison.

Ugarte brille déjà au PSG

Aux côtés de Vitinha et Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu, Manuel Ugarte impressionne par son esprit combatif et la propreté de ses interventions. L’ancien du Sporting semble s’être déjà pleinement adapté au style de jeu de Luis Enrique. Mais l’Uruguayen avoue néanmoins avoir eu du mal à s’habituer à sa nouvelle vie à Paris.

«Les premières semaines, j'ai eu du mal»