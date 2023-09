Mercato : Voilà la bonne pioche de l’été au PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG réalise un début de saison plutôt convaincant sous la houlette de Luis Enrique, son nouvel entraîneur, qui a vécu un premier mercato agité avec un certain nombre de renforts accueillis au sein de son effectif. Mais aux yeux de Jérôme Rothen, c'est bien la présence du technicien espagnol qui fait la différence cette année au PSG.

C'est un fait, le PSG a connu des changements majeurs cet été avec pas moins de treize nouvelles recrues dans son effectif au cours du mercato : Milan Skriniar, Marco Asensio, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), Arnau Tenas, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Mais au début de l'été, c'est surtout Luis Enrique qui avait été nommé à la tête du PSG pour remplacer Christophe Galtier, et l'entraîneur espagnol fait déjà forte impression au sein des observateurs.

« Un chef d'orchestre qui s'appelle Luis Enrique »

Sur les ondes de RMC Sport , Jérôme Rothen a évoqué la méthode Luis Enrique, et l'ancien ailier gauche du PSG ne tarit pas d'éloges à son sujet : « Moi j’ai été séduit. Mais comme je l’ai été le match d’avant et même lorsqu’ils ont fait leurs deux matches nuls,. Je suis séduit par le projet qui a changé. Séduit par le virage pris. Et cela se confirme : l’état d’esprit, le côté collectif de cette équipe du PSG aujourd’hui, c’est ce qui prime. Bien évidemment qu’il y a des joueurs qui se mettent en avant, comme dans toutes les équipes. Je trouve qu’il y a une vraie base solide collectivement avec un chef d’orchestre qui s’appelle Luis Enrique, un banc de touche cohérent contrairement aux autres années. Ça fait plaisir », estime Rothen, qui voit donc Luis Enrique comme le renfort majeur de l'été pour le PSG.

« Des joueurs heureux avec des sourires »