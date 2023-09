Deux joueurs débarquent au PSG, ils hallucinent

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a réglé plusieurs chantiers importants lors de ce mercato estival et c’est notamment le cas en défense. Après le départ de Sergio Ramos, Luis Campos a décidé de miser sur Milan Skriniar et Lucas Hernandez, qui n’ont pas tardé à s’imposer au sein du onze titulaire de Luis Enrique.

Après avoir raté son mercato il y a un an, Luis Campos s’est vengé et a réalisé une véritable masterclass avec un recrutement cinq étoiles. Tous les secteurs ont été renforcé avec au moins un très gros coup, à l’image d’un Manuel Ugarte qui semble déjà être devenu le patron du milieu du PSG.

Mbappé : La punition du PSG a fait mouche ? https://t.co/6WSE7djcTa pic.twitter.com/ibYA1k2FrR — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

Un tout nouveau PSG

C’est surtout en attaque et en défense que les choses ont bougé au PSG, avec un tout nouveau trio offensif qui pourrait être aligné par Luis Enrique cette saison autour de Kylian Mbappé. On retrouve notamment ses coéquipier de l’équipe de France avec Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, arrivé en toute fin de mercato après un long bras de fer avec Francfort.

Hernandez et Skriniar déjà installés