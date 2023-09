PSG : Un transfert à 80M€ déjà remis en doute ?

Axel Cornic

Dès son arrivée en 2022, Luis Campos a érigé la recherche d’un numéro 9 en grande priorité, mais il a finalement fallu attendre ce mercato pour le voir débarquer. Considéré comme l’une des grandes promesses du football portugais, Gonçalo Ramos a rejoint le Paris Saint-Germain en provenance de Benfica, mais à l’inverse d’autres recrues on ne peut pas dire qu’il ait déjà marqué son territoire.

Depuis Edinson Cavani, personne ne s’est imposé à la pointe de l’attaque du PSG. Mais ça va changer, puisque Luis Campos a enfin trouvé la perle rare avec Gonçalo Ramos, avec d’ailleurs Randal Kolo Muani qui pourrait également évoluer au poste de numéro 9 cette saison.

Poussé dehors par le PSG, il a dit non pour ce transfert https://t.co/B3OeqkFO3e pic.twitter.com/TwWlfCCC55 — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

Ramos, le nouveau 9 du PSG ?

On n’a pas encore vu à l’œuvre le Français, mais le Portugais oui. Titulaire lors des deux premières journées, il n’a pas disputé le choc contre le RC Lens et face à l’Olympique Lyonnais il n’a disputé qu’une quinzaine de minutes, puisque Luis Enrique lui a préféré Marco Asensio. D’ailleurs, ce dernier a été très convaincant dans une position de faux numéro 9 qu’il a souvent occupé avec l’Espagne et totalise déjà deux buts en trois matchs disputés avec le PSG.

Pour le moment, ce n’est pas ça...