Mercato : Le PSG s’est lancé dans une grande mission

Axel Cornic

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé un gros recrutement sur le mercato, avec une dizaine de recrues. On y retrouve notamment plusieurs internationaux français avec Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé ou encore Lucas Hernandez, ce qui est un changement radical dans la politique parisienne de ces dernières années.

Didier Deschamps a sans aucun doute dû regarder d’un œil attentif le mercato du PSG. Habitué à aller piocher à l’étranger, le club parisien a changé de cap cet été et a décidé d’agrandir sa colonie française avec notamment un trio offensif 100 % équipe de France qui pourrait être aligné par Luis Enrique cette saison.

Un PSG à la française

Avec Kylian Mbappé qui est finalement resté, le PSG peut compter sur Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, soit potentiellement l’attaque titulaire des Bleus dans les années à venir. On n’a pas encore vu l’ancien de Francfort à l’œuvre, mais Mbappé et Dembélé ont déjà montré leur excellente entente à Paris, ce qui est évidemment une excellente nouvelle pour Luis Enrique.

Une volonté d’Al-Khelaïfi ?