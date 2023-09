Après avoir snobé le PSG, il vit «un rêve» à l’étranger

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a impressionné lors de ce mercato, avec des nombreuses arrivées qui ont totalement changé le visage de l’équipe. Le bilan aurait pourtant pu être bien meilleur, puisque les dirigeants parisiens auraient bien aimé recruter une autre star de l’équipe de France avec Marcus Thuram, qui a finalement filé su côté de l’Inter.

D’Ousmane Dembélé à Randal Kolo Muani, en passant notamment par Gonçalo Ramos et Bradley Barcola, le PSG a totalement changé son attaque. Les départs de Lionel Messi et de Neymar ont permis à Luis Campos de construire un nouveau secteur offensif autour de Kylian Mbappé, avec une volonté visible de miser sur des talents français.

Il dit tout sur sa relation avec Kylian Mbappé au PSG https://t.co/ujH1P1LpXb pic.twitter.com/QFECN7TkpM — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

Thuram, le regret du PSG

On retrouve en effet pas mal de stars de Didier Deschamps dans ce PSG, même si Luis Campos aurait bien aimé en compter une de plus. Le Parisien a récemment révélé que l’une des seules tâches noires du mercato mené par le club de la capitale n’est autre que Marcus Thuram, qui était l’une des grandes occasions de l’été avec la fin de son contrat au Borussia VfL Mönchengladbach.

« C’est un rêve devenu réalité »