Transferts : Il signe à l’OM et annonce la couleur

Pierrick Levallet

En toute fin de mercato, l'OM a bouclé le départ d'Isaak Touré vers le FC Lorient et l'arrivée de Bamo Meïté. Le joueur de 21 ans a intégré la rotation dans le secteur défensif de Marcelino. L'Ivoirien se dit d'ailleurs ravi d'avoir signé au sein du club phocéen et prêt à relever le défi pour aider la formation olympienne à atteindre ses objectifs cette saison.

Dans les ultimes heures du mercato, l’OM a bouclé un double transfert intéressant. Pablo Longoria a laissé Isaak Touré filer au FC Lorient. Mais en contre-partie, le président marseillais a recruté Bamo Meïté. Prometteur, le joueur de 21 ans est devenu le quatrième défenseur dans la hiérarchie derrière Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Leonardo Balerdi. L’Ivoirien n’a d’ailleurs pas caché sa joie d’être arrivé à l’OM cet été.

«Ils ont un c** comme ça !»... Il hallucine totalement pour l'OM https://t.co/c7hH3vAKYs pic.twitter.com/9FuN2IHjV1 — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

«Je veux aider l'équipe comme je peux»

« Je suis content d'être ici. Par rapport à la hiérarchie, il y en a une déjà établie dans le vestiaire. Moi j'arrive, j'apprends auprès de ces mecs-là, je veux aider l'équipe comme je peux, je vais avoir ma carte à jouer. La saison est longue avec la coupe d'Europe, la Coupe de France... C'est là que je vais pouvoir jouer ma carte » a confié Bamo Meïté lors de sa conférence de présentation, relayée par RMC .

«C'est un très bon groupe»

Le nouveau défenseur de l’OM n’a ensuite pas manqué de souligner la qualité du groupe de Marcelino. « Il y a toujours le plan sportif qu'il faut écouter. Je veux apprendre auprès de défenseurs d'expérience. Pour avoir joué contre ce groupe l'année dernière, c'est un très bon groupe, j'ai vu la puissance de l'effectif et c'est inspirant » a-t-il lâché.

«Quand on fait appel à moi je veux être présent»