Le PSG prépare un projet à la Guardiola pour l'avenir de Luis Enrique

Thibault Morlain

Nommé entraîneur du PSG à la place de Christophe Galtier, Luis Enrique a paraphé un contrat jusqu'en 2025 avec les champions de France. Une histoire qui pourrait toutefois aller bien au-delà de cette date étant donné la volonté de l'Espagnol de s'inscrire sur le long terme à Paris. Et visiblement, ce désir serait réciproque du côté du PSG, voulant travailler plusieurs saisons avec Luis Enrique... à l'image de Manchester City et Pep Guardiola.

Si des rumeurs ont fait écho d'une possible envie de partir du PSG pour Luis Enrique il y a quelques semaines, il n'en est rien. Bien au contraire... En effet, un départ n'est pas au programme pour l'Espagnol. D'ailleurs, ce dimanche soir, après la victoire face à l'OL, Luis Enrique a assuré à propos de son avenir au PSG : « On a vu que les entraîneurs précédents ne sont pas restés très longtemps et moi, je veux rester très longtemps dans ce club ».

« Ce désir est réciproque »

Journaliste pour Le Parisien , Laurent Perrin a rebondi sur cette annonce de Luis Enrique. Et visiblement, le PSG voudrait aussi conserver l'Espagnol pendant un moment : « Luis Enrique espère rester longtemps au PSG et ce désir est réciproque. Les dirigeants savent que la stabilité est la meilleure arme pour progresser. La référence, c’est Pep Guardiola. Il est arrivé en 2016 à Manchester City, il a construit son équipe pièce par pièce, certes avec de gros moyens. Il a été champion d’Angleterre 5 fois mais il a attendu 7 ans avant de gagner la Ligue des champions ».

« Le PSG souhaite s’inscrire sur le long terme avec un entraîneur »