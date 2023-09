Une recrue du PSG se fait dézinguer, Mbappé vole à sa rescousse

Thomas Bourseau

Trois jours après l’annonce de son transfert au PSG, les supporters de l’OL ont offert un accueil bouillant à Bradley Barcola au Groupama Stadium dimanche soir (4-1). Entre insultes et sifflets, le Français a été conspué par les fans lyonnais. Kylian Mbappé et Luis Enrique ont tenu à faire passer un message à la recrue du Paris Saint-Germain.

Voilà ce qu’on appelle un baptême du feu. Bradley Barcola a été transféré de l’OL au PSG le jeudi 31 août dernier après un long feuilleton qui a tenu en haleine la direction parisienne un bon moment. Et pour sa première sous les couleurs du Paris Saint-Germain… l’ailier de 21 ans a ironiquement fait ses débuts face à son club formateur.

«L’un des nôtres»

Laissé sur le banc jusqu’au dernier quart d’heure de la rencontre, Bradley Barcola a reçu un accueil bouillant et plus qu’hostile au Groupama Stadium. Entre sifflets et insultes, Barcola en a pris pour son grade. Si bien que Kylian Mbappé est monté au créneau sur son compte Instagram en publiant une photo en Story de Bradley Barcola avec le message suivant en légende : « L’un des nôtres » ainsi que les couleurs bleu et rouge représentant le Paris Saint-Germain.

Transferts : Le PSG a dit non à une star ? https://t.co/laT4MzYNqr pic.twitter.com/dKyWLCzjFt — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

«On aurait préféré qu’il ait un autre accueil»