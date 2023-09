«Vous êtes des m**des», une recrue du PSG se fait insulter

Jean de Teyssière

Le mercato est terminé en France et de nombreux mouvements ont eu lieu, notamment au PSG. Le club parisien a d'ailleurs réussi à arracher, dans les derniers jours du mercato, la pépite formée au club de l'OL : Bradley Barcola. Un départ qui n'est pas du tout passé du côté des supporters lyonnais, tout comme celui de Randal Kolo Muani du côté des supporters allemands, qui l'ont bien fait savoir.

Le mercato parisien a été très animé, avec onze arrivées, dont celles de Randal Kolo Muani et de Bradley Barcola. Ce dimanche après-midi, Randal Kolo Muani a d'ailleurs été tancé par ses anciens supporters de l'Eintracht Francfort, alors que Bradley Barcola a été visé par une banderole beaucoup plus véhémente.

Kolo Muani traité de mercenaire...

« Kohle Muani - L'argent ne change pas le caractère, il ne fait que le révéler. » Telle était la banderole sortie par les supporters de l'Eintracht Francfort après le départ au forcing de leur ancien buteur vers le PSG. « Kohle » signifiant « pognon » en allemand.

Lâché par le PSG, il refuse de suivre Neymar en Arabie Saoudite https://t.co/byoviDfPAz pic.twitter.com/0ErFtWtu7H — le10sport (@le10sport) September 3, 2023

...Barcola insulté de «m**de»