Neymar quitte le PSG et veut rejoindre Messi

Lors du dernier mercato estival, Neymar a quitté le PSG pour s'engager en faveur d'Al Hilal en Arabie Saoudite. Interrogée sur son avenir, la star brésilienne a annoncé qu'elle voulait à la fois tenter une expérience en MLS, où Lionel Messi évolue actuellement, et faire son retour dans son pays natal.

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar (31 ans) a quitté le PSG cet été. En effet, la star brésilienne a été vendue par le club parisien à Al Hilal, et ce, pour une somme proche de 90M€, hors bonus.

Neymar compte revenir jouer au Brésil

Alors qu'il vient de poser ses valises en Arabie Saoudite, Neymar a été interrogé sur son avenir lors d'un entretien accordé à Esporte Espetacular (Globo Esporte) ce dimanche. Et le nouveau numéro 10 d'Al Hilal a révélé quelles étaient les prochaines destinations qu'il voulait rejoindre. En effet, Neymar a avoué qu'il voulait faire son retour au Brésil et qu'il aimerait tenter une aventure en MLS. Un championnat dans lequel il pourrait retrouver Lionel Messi (36 ans), qui s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami cet été.

«J'ai vraiment envie de jouer aux États-Unis»