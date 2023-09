Neymar et Messi ont vécu l'enfer au PSG, Luis Enrique répond

Axel Cornic

Lors de la conférence de presse après le match face à l’OL (1-4), Luis Enrique a été questionné sur les récentes sorties de Lionel Messi et de Neymar. Les deux stars, qui ont quitté le club cet été pour rejoindre respectivement la MLS et l’Arabie Saoudite, se sont montrées assez dures au sujet de leur passage commun au sein du club parisien.

La séparation ne se passe pas très bien. Désormais loin de Paris, Neymar et Lionel Messi ont eu des mots assez durs tout récemment en parlant de leur passage commun au PSG, qui n’a pas vraiment été brillant. Le Brésilien a notamment parlé d’un « enfer » vécu par lui et son ancien coéquipier…

« Nous avons vécu un enfer, lui et moi »

« Messi est allé au paradis avec l'équipe nationale argentine, il a tout gagné ces dernières années, et avec Paris il a connu l'enfer » a déclaré Neymar, lors d’un entretien accordé à Globo Esporte . « Nous avons vécu un enfer, lui et moi. On est fâchés, parce qu'on n'est pas là pour rien, on est là pour faire de notre mieux, pour être champions, pour essayer d'écrire l'histoire, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, on s'est retrouvés là pour pouvoir écrire l'histoire. Malheureusement, nous n'avons pas réussi ».

« Ce sont des expériences personnelles, je ne veux pas entrer là-dedans »