Messi claque la porte du PSG, c’est validé

Thomas Bourseau

La dernière saison de Lionel Messi au PSG a été mouvementée. Et alors qu’il semblait qu’un accord de principe avait été trouvé pour une prolongation de contrat, Messi s’en est allé à l’Inter Miami, le divorce ayant été prononcé début juin. Pour son ami Luis Suarez, Messi a fait le bon choix.

Le feuilleton Lionel Messi a connu son lot de rebondissements au cours de l’exercice précédent. Avant la Coupe du monde et pendant le Mondial, il était question d’une volonté de l’Argentin de rester en Europe et de potentiellement prolonger son contrat au PSG. D’ailleurs, Le Parisien et Fabrizio Romano révélaient un accord de principe entre les parties concernées en décembre dernier.

Messi fait faux bond au PSG, direction l’Inter Miami

Cependant, la deuxième partie de saison plus délicate pour le PSG et Lionel Messi a débouché sur un départ libre de tout contrat du champion du monde bien qu’il existait une clause présente dans son bail pour le rallonger d’une saison jusqu’en 2024. Il n’en a rien été et Lionel Messi est parti vivre son rêve américain évoqué à Goal España en 2020… à l’Inter Miami.

«Je pense qu'il a pris la bonne décision en allant s’amuser»