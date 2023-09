Le PSG lâche Neymar et Messi, c’est validé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a vécu un mercato estival agité, et notamment dans le sens des départs puisque plusieurs stars telles que Lionel Messi et Neymar ont été poussées vers la sortie. Et Romain Mabille, le président du CUP, estime que la direction a fait le bon choix en laissant partir ces grands noms cet été.

C'est un fait, le PSG a réservé beaucoup de mouvements depuis le début du mercato estival, et pas moins de onze nouvelles recrues (en comptant Xavi Simons qui a été prêté dans la foulée au RB Leipzig) ont été attirées par le club de la capitale. Mais la direction parisienne a également décidé se séparer de certaines stars, comme Lionel Messi qui arrivait au terme de son contrat, ou encore Neymar qui a fini par s'engager avec le club saoudien d'Al-Hilal pour 90M€. Le PSG a donc changé sa politique, et cela semble plaire aux Ultras.

Un transfert traine au PSG, Neymar entre en action https://t.co/G5gqaHedHd pic.twitter.com/M10PwpH6Yv — le10sport (@le10sport) August 30, 2023

« Pas de haine envers ces joueurs, mais... »

Interrogé au micro de l'After Foot sur les ondes de RMC Sport mercredi soir, le président du Collectif Ultras Paris, Romain Mabille, a validé cette nouvelle stratégie du PSG sur le marché des transferts : « Est-ce qu’on se félicite des départs de Neymar, Messi et éventuellement Verratti ? Totalement. Je ne vais pas me faire que des amis. Y’a pas de haine envers ces joueurs là mais je pense qu’ils font partie d’une période qui n’a pas marché », assume Mabille, qui estime donc qu'il fallait tourner la page avec ces stars.

« Il fallait qu'ils partent »