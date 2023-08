PSG : Neymar détrôné après son transfert ?

Thomas Bourseau

Afin de développer la Saudi Pro League, le gouvernement saoudien ne lésine pas sur les moyens. De ce fait, des stars du football européen affluent vers le pays comme ce fut le cas pour Cristiano Ronaldo et Neymar. L’ancien joueur du PSG pourrait être détrôné au niveau de son indemnité de transfert et de son salaire par… Mohamed Salah. Explications.

En l’espace de seulement quelques mois, le visage de la Saudi Pro League a été totalement transformé. Tout a commencé avec l’arrivée surprise de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr lors du mercato hivernal. Depuis, des stars ont débarquées. N’Golo Kanté, Karim Benzema, Riyad Mahrez, Roberto Firmino ou encore Neymar ont tous déposés leurs valises au sein de l’élite du football saoudien. A ce jour, Neymar est la recrue la plus chère de l’histoire de la Saudi Pro League au vu de son transfert compris entre 80 et 100M€ selon les bonus qui sont allés renflouer les caisses du PSG.

Salah, recrue la plus chère de l’histoire saoudienne devant Neymar ?

Mais pour combien de temps ? Al-Ittihad serait prêt à offrir Mohamed Salah à Karim Benzema. Et afin de mettre toutes les chances de son côté, le club saoudien basé à Djeddah prévoirait de proposer une offre historique à Liverpool. En effet, Al-Ittihad semble être déterminé à dégainer une indemnité de transfert sèche à 100M€ à laquelle viendraient s’ajouter divers bonus atteignables pour un total de 50M€. C’est du moins l’information communiquée par CBS Sports ces dernières heures. Neymar verrait donc son statut symbolique de recrue la plus onéreuse du championnat s’envoler.

Un salaire pharaonique comme Neymar et Ronaldo ?