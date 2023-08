Un buteur échappe au PSG, voilà les coulisses

Pierrick Levallet

Dans l'optique de se renforcer offensivement d'ici la fin du mercato, le PSG avait activé la piste menant à Romelu Lukaku. Cependant, le club de la capitale se serait fait devancer par l'AS Roma, qui devrait accueillir le buteur de 30 ans en prêt cet été. Les coulisses de ce dossier viennent d'ailleurs d'être dévoilées.

Si la fin du mercato approche à grands pas, le PSG n’en a toujours pas terminé avec son recrutement. Le club de la capitale souhaite encore mettre la main sur de nouveaux éléments, notamment dans le secteur offensif. Dans cette optique, les champions de France travaillent sur les pistes menant à Randal Kolo Muani et Bradley Barcola.

Lukaku échappe au PSG

Mais ces derniers jours, le PSG pensait également à Romelu Lukaku, devenu indésirable du côté de Chelsea. Le buteur de 30 ans intéressait les dirigeants parisiens, qui envisageaient de le faire venir en prêt d’après la presse italienne. Mais finalement, l’international belge devrait très prochainement rejoindre les rangs de José Mourinho à l’AS Roma. Fabrizio Romano n’a d’ailleurs pas manqué de livrer les coulisses de ce dossier.

L’AS Roma a rapidement bouclé le deal