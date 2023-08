Le PSG dénonce une «fake news»

Axel Cornic

Alors que le Paris Saint-Germain semble vouloir entamer un tout nouveau cycle, notamment avec les départs de Lionel Messi et Neymar cet été, en interne une véritable guerre intestine semble se dérouler. Elle opposerait vraisemblablement Luis Campos au secrétaire général du club et au directeur du département juridique du club parisien.

Après un mercato totalement raté il y a un an, Luis Campos réalise une véritable masterclass lors de cet été, sur les départs comme sur les arrivées. Des nombreuses stars sont arrivées au PSG et surtout des indésirables sont partis, même s’il reste toujours Marco Verratti et Hugo Ekitike à vendre en cette fin de mercato.

Luis Campos sur la sellette ?

Pourtant, tout n’irait pas bien pour le dirigeant portugais. D’après les informations du Parisien , la position de Luis Campos n’aurait jamais été autant fragilisée depuis son arrivée au PSG. Ses principaux opposants seraient Victoriano Melero et Grégory Durand, respectivement secrétaire général du club et directeur du département juridique, qui auraient réclamé sa tête au président Nasser Al-Khelaïfi.

« Le club n’a jamais été aussi soudé sur et en dehors du terrain, avec tout le monde pleinement engagé dans le nouveau projet »