PSG : Son départ est réclamé, la mèche est vendue

En marge de la réception du RC Lens samedi soir, un conflit a éclaté au Parc des Princes, opposant Luis Campos à deux membres du PSG, Victoriano Melero et Grégory Durand. Les deux hommes reprochent au Portugais son caractère aussi bien que sa manière de travailler et ont réclamé son départ à Nasser Al-Khelaïfi, qui n’a pas encore tranché sur la question.

Si les joueurs parisiens avaient le sourire samedi soir, après avoir décroché leur première victoire de la saison face au RC Lens, la situation était différente en interne. En effet, d’après les informations du journal Le Parisien , Victoriano Melero et Grégory Durand, respectivement secrétaire général et directeur du département juridique du PSG, ont demandé le départ de Luis Campos.

Le départ de Campos est réclamé en interne

Un départ réclamé directement auprès de Nasser Al-Khelaïfi au Parc des Princes en marge de cette rencontre. Victoriano Melero et Grégory Durand reprochent à Luis Campos son caractère ainsi que ses méthodes de travail et ne veulent plus collaborer avec lui. Mis au courant, le Portugais a ensuite confronté les deux hommes.

Al-Khelaïfi n’a pas encore décidé