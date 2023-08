«Une force de la nature»… Le PSG tient son nouveau crack

Thibault Morlain

Si le PSG continue de faire face à l’exode des talents de son centre de formation, le club de la capitale continue toutefois de faire émerger d’autres pépites. Et voilà qu’un nouveau nom fait de plus en plus parler à Paris : Joane Kouakou Gadou. A seulement 16 ans, le défenseur central au physique impressionnant fait forte impression chez les équipes de jeunes du PSG.

Réputé pour être l’un des meilleurs centres de formation en France et en Europe, le PSG compte de nombreux talents parmi ses équipes de jeunes. Cela vaut notamment pour Joane Kouakou Gadou. A 16 ans, le défenseur central est le nouveau phénomène à Paris. Et du lourd est annoncé pour ce crack du PSG.



« Il allie puissance et vitesse »

Sélectionneur de l’équipe de France U17, Jean-Luc Vannuchi expliquait au Parisien à propos de Joane Kouakou Gadou : « C’est une force de la nature. Il allie puissance et vitesse, tout en étant intéressant dans l’utilisation du ballon. Il est capable de jouer court, de jouer long. Il a un super état d’esprit. Son intégration avec les 2006 a été très bonne et c’est un défenseur qui aime défendre, ce qui n’est pas toujours le cas ».

« Joane, c’est un bosseur »