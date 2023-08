Un clash éclate au PSG

Hugo Chirossel

Après deux matchs nuls consécutifs depuis la reprise de la Ligue 1, le PSG a renoué avec la victoire samedi dernier, lors de la réception du RC Lens (3-1). Si les choses vont mieux sur le terrain, c’est une autre histoire en interne. En effet, des tensions ont émergé en marge de cette rencontre et deux membres du club de la capitale ont réclamé la tête de Luis Campos.

Samedi était une très belle soirée pour le PSG. Ousmane Dembélé fêtait sa première titularisation depuis son transfert en provenance du FC Barcelone, tout comme Kylian Mbappé depuis sa réintégration au groupe. Le doublé du capitaine de l’équipe de France a mené le club de la capitale vers sa première victoire face au RC Lens (3-1), qui jusque-là restait sur deux matchs nuls en autant de journées.

Des tensions en marge de PSG-RC Lens

Cependant, la donne est différente en interne. En effet, d’après les informations du journal Le Parisien , des tensions ont éclaté en marge de cette rencontre. Un conflit qui oppose Luis Campos, conseiller sportif, à deux autres membres influents du PSG, Victoriano Melero, secrétaire général, et Grégory Durand, directeur du département juridique.

Le départ de Campos est réclamé

Selon le quotidien régional, les trois hommes ne veulent et ne peuvent plus travailler ensemble. Pour preuve, Victoriano Melero et Grégory Durand ont tous les deux réclamé le départ de Luis Campos, qui assume le rôle de conseiller sportif du PSG depuis maintenant un peu plus d’un an.