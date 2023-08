Le PSG a choisi son capitaine, il met fin à la polémique

Axel Cornic

L’identité du capitaine du Paris Saint-Germain a fait débat ces derniers jours, avec les méthodes de Luis Enrique qui ne semblent pas vraiment faire l’unanimité. En marge de la rencontre de ce samedi face au RC Lens (3-1) Gianluigi Donnarumma a souhaité clarifier les choses, confortant au passage son coéquipier Marquinhos, qui a été élu par le vestiaire.

Avec l’énorme vent de changement qui souffle sur le PSG depuis le début de l’été, certains se sont demandé si le temps n’était pas venu d’également choisir un nouveau capitaine. En place depuis le départ de Thiago Silva, Marquinhos a en effet été pointé du doigt ces dernières saisons, tant au niveau de son leadership que de son véritable niveau.

Pas de nouveau capitaine au PSG

Cette semaine, deux votes ont ainsi eu lieu entre les joueurs du PSG, avec le second qui se serait déroulé à bulletin secret. Chacun a ainsi voté pour son capitaine et c’est finalement le défenseur brésilien qui a gardé sa place, même si quelqu’un comme Danilo Pereira semble prendre une importance toujours plus grande au sein du vestiaire.

« C’est juste que ça soit Marquinhos le capitaine de l’équipe »