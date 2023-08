Le PSG a voté pour son capitaine, c'est lui !

Amadou Diawara

Ce mardi matin, les joueurs du PSG ont choisi leur capitaine pour cette saison, et ce, lors d'un vote à bulletin secret. Et alors qu'il avait finalement le choix entre Marquinhos, Kylian Mbappé, Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Danilo Pereira, le vestiaire parisien a décidé de miser sur la continuité en conservant le Brésilien.

Arrivé au PSG il y a peu, Luis Enrique n'a pas l'habitude de choisir ses capitaines. En effet, le technicien espagnol préfère que ses joueurs prennent la décision eux même. Ainsi, avant le déplacement à Toulouse, le vestiaire a opté pour Marquinhos lors d'un vote à mains levées.

Surprise, le PSG peut débloquer le transfert d’une star ? https://t.co/HXl6kH8J9N pic.twitter.com/H80TYAicRh — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

Le vestiaire du PSG a revoté pour son capitaine

Toutefois, la méthode du vote n'aurait pas convaincu la direction du PSG. Par conséquent, les joueurs parisiens ont relancé les votes, mais cette fois en utilisant des bulletins secrets ce mardi. Et selon les informations du Parisien , cinq joueurs postulaient finalement pour le rôle de capitaine : Marquinhos, Marco Verratti, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et Danilo Pereira. Et finalement, le vestiaire du PSG a décidé de miser sur la continuité.

Marquinhos est encore validé par ses coéquipiers