«C’était un leurre» : Le PSG n’avait pas un vrai entraîneur, il dénonce !

En ce moment, la situation est très alarmante au sein de l'OL. L'ancien club de Jean-Michel Aulas est mal embarqué en Ligue 1, avec deux défaites en autant de rencontres. Le mercato rhodanien stagne aussi, ce qui ne permet pas de trouver une solution. Mais pour Daniel Riolo, si Lyon va mal, c'est parce que Laurent Blanc n'est pas un vrai entraîneur, et c'était déjà le cas selon lui au PSG.

L'OL est actuellement dernier de Ligue 1. Si cela ne veut pas dire grand-chose après seulement deux journées de championnat, cela illustre tout de même les difficultés des partenaires d'Alexandre Lacazette. Les Lyonnais ont concédé deux défaites pour le moment, dont la dernière en date à domicile face à Montpellier, sur le score de quatre buts à un.

Daniel Riolo détruit Laurent Blanc

Dans l'After Foot , Daniel Riolo a identifié le problème de l'OL. Selon le journaliste français, Lyon n'a pas de vrai entraîneur. Sans Jean-Louis Gasset, son fidèle adjoint au PSG entre 2013 et 2016, Laurent Blanc n'y arrive pas. « Il faut juste comprendre que Laurent Blanc entraîneur, c’était un leurre. En réalité, c’était Laurent Gasset mais on ne veut pas comprendre. Il faudrait mettre davantage en lumière les énormes qualités de Jean-Louis Gasset qui était un très bon entraîneur mais qui n’avait pas de notoriété. Laurent Blanc n’a été qu’une vitrine. C’est important la complémentarité dans un duo ce n’est pas un problème mais aujourd’hui Jean-Louis Gasset n’est plus là et Laurent Blanc est perdu. »

«Le club va mal»