Coup dur au PSG, Ousmane Dembélé se lâche

Benjamin Labrousse

Arrivé au PSG il y a peu de temps, Ousmane Dembélé a connu ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs ce samedi face à Toulouse. Auteur d’une entrée intéressante, l’ailier international Français n’a pas pu éviter le match nul des siens (1-1). Sur le réseau social X, l’ancien joueur du Barça a envoyé un message aux supporters parisiens.

Ce samedi, le PSG n’a pas réussi à obtenir sa première victoire de la saison. Les hommes de Luis Enrique ont concédé un pénalty à la 87ème minute face à Toulouse ce samedi (1-1), dans une rencontre marquée par le retour de Kylian Mbappé. Mais l’autre attraction de ce match était les premiers pas d’Ousmane Dembélé avec le PSG, six ans après son départ du Stade Rennais.

« La prochaine fois, je mettrai des crampons vissés »

Entré en jeu dans le même temps que son grand ami Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé a rapidement démontré toute l’étendue de sa qualité de percussion. Alors que le PSG menait 1-0 grâce à un pénalty converti par l’inévitable Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé dribblait plusieurs défenseurs toulousains avant de glisser au moment de sa frappe, manquant ainsi l’occasion de faire le break dans cette rencontre. « Mon action ? La prochaine fois, je mettrai des crampons vissés parce que je glisse souvent sur ce genre de situation. C'est encore une fois un petit détail qui a son importance, parce que j'aurais pu mettre le second but et le match aurait été plié. (…) C'est frustrant. Revenir de Toulouse avec seulement un point, c'est rageant » , regrettait Ousmane Dembélé en fin de rencontre au micro de Canal +.

« Ça ne fait que commencer »