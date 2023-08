PSG : Luis Enrique lance un message fort à Dembele

Baptiste Berkowicz

Le PSG n'a toujours pas décroché la moindre victoire lors des deux premiers match du championnat de France. Des résultats qui s'expliquent notamment par l'intégration progressive des nouveaux joueurs. À Toulouse samedi, Ousmane Dembélé a fait ses débuts avec le club de la capitale. Une première saluée par son entraineur, Luis Enrique, qui promet une montée en puissance de l'international français.

Le PSG patine en ce début de saison. Malgré un calendrier qui pouvait paraître plutôt abordable pour le club de la capitale, les joueurs de Luis Enrique ne sont pas parvenus à décrocher les trois points face à Lorient et Toulouse. Les débuts d'Ousmane Dembélé sont de leurs côtés prometteurs.

« Ça va aller de mieux en mieux »

Après avoir concédé un deuxième match nul en deux rencontres, Luis Enrique s'est exprimé sur les premières foulées d'Ousmane Dembélé avec le maillot Rouge et Bleu et n'a pas caché son enthousiasme : « C’est très positif. Il déséquilibre et est capable d’éliminer des adversaires en un contre un, à l’intérieur du jeu ou dans son couloir. Il est encore en manque de rythme mais ça va aller de mieux en mieux ».

Le PSG toujours à la recherche de renforts

Après les départs à l'intersaison de Lionel Messi et de Neymar, le PSG doit reconstruire son attaque. Malgré le recrutement de Gonçalo Ramos, Lee Kang-In ainsi que Marco Asensio, Luis Enrique se verrait bien accueillir un nouvel élément offensif. Bradley Barcola et Randal Kolo Muani sont tous les deux pistés.