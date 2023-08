Il clashe le PSG en direct, «c’est une énorme connerie»

La rédaction

On connaît le capitaine du PSG. A l'instar des saisons précédentes, le brassard devrait revenir à Marquinhos. Comme annoncé par Luis Enrique en conférence de presse, le vestiaire parisien a procédé à un vote et a renouvelé sa confiance à l'international brésilien. Mais pour Rolland Courbis, la manière de procéder n'est pas la bonne.

Le vestiaire du PSG a tranché. Malgré les critiques apparues la saison dernière, Marquinhos a hérité du brassard de capitaine. Comme annoncé par RMC Sport, les joueurs ont procédé à un vote et ont décidé d'élire le Brésilien. Pour Luis Enrique, cette méthode de désignation est idéale.

« Je ne choisis pas le capitaine »

« C'est très simple, je ne choisis pas le capitaine, les joueurs choisissent. Ils se sont réunis cette semaine. Il y a quatre capitaines, c'est quelque chose qui est défini par les joueurs, pas par le coach, je veux que ce soit leur capitaine, mais pas mon capitaine. (...) Il y a eu un vote hier ou aujourd'hui » a confié l'entraîneur du PSG. Mais Rolland Courbis n'est pas du même avis que Luis Enrique.

« Je n’imagine rien de positif »