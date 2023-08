L’Arabie Saoudite s’attaque encore à une star du PSG !

Baptiste Berkowicz

Après avoir finalisé l'arrivée de Neymar en provenance du PSG et s'intéresser sérieusement à Marco Verratti, l'Arabie saoudite entend bien poursuivre son marché au sein du club de la capitale. Les Saoudiens devraient prochainement passer à l'offensive pour s'attacher les services de Marquinhos. Les dirigeants parisiens ne ferment pas la porte à un départ. Le joueur, de son côté, est plutôt réticent à l'idée de s'en aller du PSG.

La direction du PSG a décidé de changer de ton. L'arrivée de Luis Enrique a bousculé l'ensemble des statuts au sein de l'effectif du club de la capitale. Plus aucun joueur ne semble être à l'abris d'être remis en question. Après être parvenu à boucler le dossier Neymar auprès du PSG pour une indemnité record de 90M€, plus grosse vente de l'Histoire du club de la capitale, l'Arabie saoudite souhaite passer à l'action pour un autre Brésilien de l'effectif parisien.

PSG : Neymar interpelle trois superstars après son transfert https://t.co/Sxn49DLJNu pic.twitter.com/rearFfgcMg — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

L'Arabie saoudite s'attaque à Marquinhos

Toujours en quête de rendre compétitif un maximum son championnat afin de le promouvoir, l'Arabie saoudite poursuit sa volonté d'attirer des stars. D'après les informations de Sports Zone , c'est au tour de Marquinhos de faire l'objet d'un intérêt des Saoudiens. Le club d'Al-Ittihad devrait passer à l'offensive dans les prochaines heures pour s'attacher les services du défenseur brésilien. Nuno Esperito Santo, l'entraineur de l'équipe saoudienne, rêve d'avoir sous ses ordres le joueur de 29 ans.

Le PSG vendeur.... à ses conditions