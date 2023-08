Après Neymar, quelle sera la prochaine star à rejoindre l'Arabie Saoudite ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec Cristiano Ronaldo comme précurseur, l'Arabie Saoudite réalise un mercato complétement fou. De nombreuses stars ont rejoint le Saudi Pro League dont les deux premiers du dernier classement du Ballon d'Or, ainsi que Neymar. Mais les Saoudiens ne semblent pas en avoir terminé avec leur recrutement de folie. Quelle sera la prochaine star à s'envoler vers l'Arabie Saoudite ?

Lorsque Cristiano Ronaldo décide de rejoindre Al-Nassr en début d'année, personne ne s'imaginait que six mois plus tard, le Portugais serait rejoint par de grands noms du football mondial. Ainsi, CR7 forme désormais un duo redoutable avec Sadio Mané, épaulés par Seko Fofana et Marcelo Brozovic, tandis que Karim Benzema évolue aux côtés de Fabinho et N'Golo Kanté à Al-Ittihad. Al-Ahli de son côté s'est constitué un magnifique trio offensif composé de Roberto Firmino, Riyad Mahrez et Allan Saint-Maximin. Enfin, Al-Hilal a fait sauter la banque pour Neymar. Après avoir enrôlé, Sergej Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly, Malcom et Ruben Neves, c'est donc le numéro 10 du PSG qui a débarqué pour 90M€. Et désormais, à qui le tour ?

Un joueur de tennis ironise sur le transfert de Neymar en Arabie Saoudite https://t.co/4V8KUxCBgp pic.twitter.com/4asHOzScP3 — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Le PSG attend encore l'Arabie Saoudite

Effectivement, l'Arabie Saoudite n'a probablement pas terminé son mercato, et le PSG pourrait encore en profiter pour réaliser de belles ventes. Ainsi, Marco Verratti serait l'une des priorités d'Al-Hilal désormais. Comme révélé par le10sport.com, au sein du parisien, l'Italien est considéré comme parti et n'entre plus dans les plans. Keylor Navas a également eu des touches avec le nouveau club de Neymar. Enfin, Marquinhos a lui aussi été cité parmi les possibles cibles saoudiennes.

Un dernier gros coup à prévoir ?

Bien évidemment, les clubs saoudiens ne regardent pas que du côté du PSG et pourraient frapper encore très fort. Le nom d'Antoine Griezmann est ainsi revenu ces dernières heures du côté d'Al-Ittihad où il retrouverait Karim Benzema et N'Golo Kanté. Romelu Lukaku et Mohamed Salah ont également fait parler d'eux en Saudi Pro League. Quoi qu'il en soit, les Saoudiens n'en ont pas fini avec leur mercato sensationnel.



Selon vous, quelle sera la prochaine star à rejoindre l'Arabie Saoudite ?