PSG : Neymar interpelle trois superstars après son transfert 

C’est désormais officiel, Neymar n’est plus un joueur du PSG et a donc lui aussi fini par céder aux sirènes saoudiennes en s’engageant avec Al-Hilal, comme Cristiano Ronaldo et Karim Benzema notamment avant lui. D’ailleurs, l’attaquant brésilien a tenu à passer un message aux rivaux de son nouveau championnat.

Mardi soir, le PSG a officialisé le transfert de Neymar, qui rejoint donc le club saoudien d’Al-Hilal dans le cadre d’un transfert à 120M€ (bonus compris), avec un contrat de deux ans pour lequel il percevrait au total entre 300 et 400M€. L’ex numéro 10 du PSG rejoint ainsi le nouvel eldorado des stars du football, comme notamment Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore son compatriote brésilien Roberto Firmino.

« CR7 a été le pionnier »

Interrogé sur les médias officiels d’Al-Hilal, Neymar a notamment rendu hommage à Cristiano Ronaldo, qui avait été le premier à ouvrir la voie de l’Arabie Saoudite en janvier 2023 au moment de son transfert à Al-Nassr : « C’est évidemment un changement très différent, mais c’est toujours un nouveau défi. Cristiano Ronaldo a été le pionnier de tout cela et au début, tout le monde l’a traité de fou, mais aujourd’hui, vous pouvez voir que la ligue se développe de plus en plus. Je suis ici pour aider la ligue à se développer encore plus. Elle sera très compétitive, encore plus après les recrutements de cet été. Je suis impatient d’écrire une nouvelle page d’histoire et de poursuivre tous les objectifs avec le club et mes coéquipiers », indique Neymar.

« Excité d'affronter Ronaldo, Benzema, Firmino… »