Le mercato de Neymar chamboulé par Messi ?

Thomas Bourseau

Après le départ libre de tout contrat de Lionel Messi à l’Inter Miami au tout début du mercato, Neymar s’en est lui aussi allé. Grâce à un accord trouvé entre le PSG et Al-Hilal, le transfert de Neymar en Arabie saoudite a été bouclé cette semaine. Néanmoins, le Brésilien aurait pu effectuer son grand retour au FC Barcelone. Une opération imaginée par l’échec du dossier Messi en Catalogne…

Six années après son arrivée en grande pompe du FC Barcelone, Neymar est sorti par la petite porte au PSG. De par ses problèmes extrasportifs au fil des saisons et son rendement qui a été de plus en plus amoindri pour cause d’une succession de blessures, le Brésilien a été poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain qui souhaitait lancer un nouveau projet dans lequel Neymar n’avait plus sa place. Résultat, Neymar a signé un contrat de deux saisons à Al-Hilal contre un chèque de 80M€ sans compter les bonus pour le PSG.

Pour le retour de Neymar à Barcelone, il fallait que ces conditions soient remplies

Néanmoins, l’avenir de Neymar aurait pu s’écrire au FC Barcelone, club où il a été révélé à son arrivée en Europe entre 2013 et 2017. D’après The Athletic , plusieurs membres de l’institution blaugrana se seraient dernièrement laissés convaincre par le fait qu’un retour de Neymar aurait été bénéfique pour le FC Barcelone. Mais pour ce faire, il aurait fallu que le PSG accepte de rompre le contrat de Neymar, que le Brésilien soit de son côté prêt à faire d’énormes concessions salariales, mais aussi que le FC Barcelone parvienne au moins à vendre Clément Lenglet et Sergino Dest pour ne serait-ce que d’avoir une chance d’inclure Neymar dans sa masse salariale.

PSG : Après son transfert, Neymar se lâche sur Cristiano Ronaldo https://t.co/eI2NKc4z6v pic.twitter.com/uGJ5YiZ3kT — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Laporta aurait milité pour le retour de Neymar, voici la raison