Le FC Nantes chaud pour récupérer un grand nom de l’OM ?

Jean de Teyssière

Le 21 juillet dernier, une conférence de presse surprise avait eu lieu à l'OM. Dimitri Payet était présent et a annoncé son départ de l'OM. Après huit passés dans la cité phocéenne, l'international français s'est envolé pour le Brésil et s'est engagé avec le club de Rio de Janeiro : Vasco de Gama. Mais avant de traverser l'Atlantique, deux clubs français étaient sur le dossier : le Stade rennais et le FC Nantes.

Mercredi, Dimitri Payet est arrivé en héros au Brésil, après s'être engagé pour deux ans avec le club de Vasco de Gama. L'aéroport de Rio était noir de monde dès 5h du matin, en attendant que l'avion en provenance de Lisbonne se pose sur le tarmac. Avant de dire oui à Vasco de Gama, l'ancien numéro 10 de l'OM a snobé de nombreux clubs, dont deux de Ligue 1.

Payet signe au Brésil

Il suffit de regarder l'ambiance à l'aéroport de Rio pour prendre conscience du club dans lequel est arrivé Dimitri Payet. Le Réunionnais est arrivé sur le sol brésilien en rockstar et s'est engagé pour deux saisons. Moins d'un mois après son départ libre de l'OM, Payet a pourtant eu l'occasion de rester en France, puisque deux clubs étaient intéressés par son profil.

Le FC Nantes, recalé par Payet