OM : Nouveau rebondissement pour le prochain départ ?

Ce n'est plus un secret, l'OM va désormais tenter de dégraisser son effectif après de nombreuses arrivées. Annoncé sur le départ, Ruslan Malinovskyi devrait rentrer en Italie seulement six mois après son arrivée à Marseille en provenance de l'Atalanta Bergame. Si la presse italienne avançait qu'un accord avait été trouvé avec le Genoa pour l'Ukrainien, il se pourrait que le transfert prenne plus de temps.

Mardi, l'OM a échoué à se qualifier en phase de poules de la prochaine Ligue des Champions. Désormais, le club phocéen doit se concentrer sur son début de saison de Ligue 1, alors que dans le même temps, le président Pablo Longoria ainsi que la direction tente de clore en beauté ce mercato estival.

L'OM vit un fiasco, c'était écrit https://t.co/0CIu5rFcXW pic.twitter.com/HcjPbNDgsd — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Ruslan Malinovskyi devrait quitter l'OM dans les prochains jours

Prochain mouvement en vue à l'OM : le départ de Ruslan Malinovskyi. L'Ukrainien n'entre plus dans les plans du club marseillais qui cherche désormais à s'en séparer. Ce jeudi, la Republicca affirmait qu'un accord entre l'OM et le Genoa avait été trouvé pour un prêt avec option d'achat du joueur de 30 ans.

Pas d'accord entre Marseille et le Genoa pour Malinovskyi