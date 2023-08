Mbappé, Guendouzi, Kolo Muani… Toutes les infos mercato du 17 août

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Mbappé a déjà choisi le Real Madrid ?

Même s'il est sur la voie de la réconciliation avec le PSG avec son retour dans l'équipe première, Kylian Mbappé n'a pas encore prolongé son contrat. Loin de là. Le média espagnol El Chiringuito annonce même que l'attaquant français n'aurait qu'une seule idée en tête pour 2024 : rejoindre le Real Madrid.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Ça bouge pour le transfert de Guendouzi

Actuellement dans le dur à l’OM, Mattéo Guendouzi devrait quitter le club avant la fin du mercato. L’EQUIPE annone que sa cote en Premier League a considérablement refroidi, néanmoins, l’Inter Milan et la Lazio Rome suivent de très près le milieu de terrain français. De son côté, La Repubblica annonce même que l’OM réclamerait 20M€ pour son transfert.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Départ bouclé pour Malinovskyi ?

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu'il n'entre pas du tout dans les plans d'avenir de l'OM, Ruslan Malinovskyi semble avoir enfin trouvé une porte de sortie. La Repubblica annonce en effet ce jeudi matin un accord entre l'OM et le Genoa sur les bases d'un prêt avec option d'achat pour le milieu de terrain ukrainien, qui s'apprête donc à changer d'air.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG veut recruter Kolo Muani et Barcola

Le PSG n'a pas terminé son recrutement offensif malgré les récentes signatures de Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé. Selon RMC Sport , le club de la capitale envisage toujours d'attirer Randal Kolo Muani (Francfort) ainsi que Bradley Barcola (OL) d'ici la fin du mercato. Le Parisien confirme le vif intérêt du PSG pour les deux joueurs, et précise qu’un accord aurait même déjà été trouvé avec chacun d’entre eux.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Deco se prononce sur la piste Neymar au Barça